تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية

القاهرة - (مصراوي):

أفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة التركية شنت عملية لإلقاء القبض على 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية بشبهة صلتهم بالداعية فتح الله جولن، المتهم بإعداد المحاولة الانقلابية في 2016.

وأوضحت المصادر أن السلطات كانت قد سرحت موظفي الوزارة من مناصبهم للاشتباه بصلاتهم بجولن الذي يعيش في الوقت الحالي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت المصادر أن فرقا من شرطة مكافحة الإرهاب بدأت مداهمات متزامنة في 30 إقليما تركيا للقبض على المشتبه بهم الذين يعتقد أن بعضهم يستخدم تطبيق (بايلوك) للرسائل النصية المشفرة.

وتقول السلطات التركية إن شبكة جولن كانت تستخدم هذا التطبيق.

ومنذ محاولة الانقلاب تم إلقاء القبض على عشرات الآلاف لارتباطهم بجولن، بينما فصل 150 ألفا آخرين أو سرحوا من وظائفهم بالجيش والقطاعين العام والخاص.