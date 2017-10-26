دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل

نيويورك - (د ب أ):

دعا مبعوث الامم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا الحكومة والمعارضة إلى الاستعداد "لإجراء مفاوضات حقيقية" في المحادثات التي ستتواصل في جنيف في 28 نوفمبر المقبل.

وأعلن دي ميستورا اليوم الخميس، عن الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي لمجلس الامن الدولي في نيويورك عبر رابط فيديو من جنيف.

وطالب دي ميستورا الأطراف بالعمل على وضع دستور جديد واجراء انتخابات تحت اشراف الامم المتحدة، والمقررة خلال 18 شهرا من بدء سريان الدستور.

وأشاد دي ميستورا بتحرير الرقة، العاصمة الفعلية لتنظيم داعش في سوريا.

وأضاف "لكننا نرى أيضًا ان داعش يتراجع الى الصحراء، ويشن هجمات غير متكافئة وحشية في دمشق وقريبا منها".

وتابع " بدون عملية سياسية شاملة، هناك تهديد حقيقي بأن تتمكن داعش أو كيانات مماثلة من العودة واستغلال مشاعر التهميش والمظالم - وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى عملية سياسية".

والتقى دي ميستورا مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون فى جنيف اليوم.