وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

المنيا- (أ ش أ):

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن الدولة تضع الشباب دائما علي قمة أولوياتها، مشيرا إلى أن المؤتمرات الأربعة التي عقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد علي أن الإيمان بالمستقبل يستند علي الإيمان بدور الشباب وقدراته ودعمه ومساندته وتمكينه ، وهي سياسة الدولة المصرية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور هشام الشريف، التي ألقاها نيابه عنه السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية، خلال افتتاح مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المقام بمحافظة المنيا، مساء اليوم.

وأضاف الوزير وفقا لبيان صدر عن الوزارة مساء اليوم، اسمحوا لي الآن أن أتوجه بحديثي لشباب المشاركين من المبتكرين وأصحاب المشروعات والأفكار الرائدة ، فمن اجلهم نحن هنا جميعا، وبأفكارهم وعملهم وإراداتهم سيصنعون مستقبل هذا الوطن الذي أسهمنا كجيل في رفعة شانه ، وقد آن أوان أن يبدأوا هم رحلتهم ومساهماتهم في بناء وطنهم وصناعة مستقبله معتمدين علي إراداتهم وعملهم ورغبتهم في النجاح.

وتابع الوزير : كلي يقين في أن كل الأفكار والمشاريع المقدمة اليوم من شباب الأعمال، ستكون يوما ما من أحد ركائز الصناعة والإنتاج في مصر ، وعدد منكم سيكون في مقدمة أصحاب الأعمال ، فهناك دائما نقطة للانطلاق.

وتمنى وزير التنمية المحلية، أن يكون هذا التجمع لشباب المبتكرين وأصحاب المشروعات نقطة الانطلاقة تلك نحو المستقبل الباهر الذي ننشدوه جميعا لنساهم في صروح الصناعة والتجارة والثقافة والفنون والتكنولوجيا الحديثة.