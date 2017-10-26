بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور محمد مختار وزير الاوقاف، إن الوزارة قررت رفع مكافأة الخطيب من 40 إلي 75 جنيها، وزيادة راتب محفظ القرآن بالكتاب من 150 جنيها إلي 300جنيه.

وأوضح وزير الأوقاف، أن تلك الزيادات تنطبق علي المجموعة الجديدة المؤهلة أو من تنطبق عليهم الشروط من المنظومة القديمة، مشددا على إيقاف أي خطيب لم تطبق عليه الشروط، قائلا: "ربنا هيحسبنا على ولادنا".​