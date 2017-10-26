المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

بودابست - أ ش أ

ألقت السلطات المجرية القبض على سفاح باكستاني لعلاقته بقتل نحو 70 شخصا في بلاده.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الليلة، أن السلطات الباكستانية طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) مساعدتها في القبض على السفاح– ايه زد (35 عاما)- والذي أدرجته إسلام آباد على رأس قائمة المطلوبين أمنيا بعد اتهامه بقتل نحو 70 باكستانيا.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن السلطات المجرية ألقت القبض على هذا السفاح على بعد نحو 175 كيلومترا جنوب بودابست، وذلك أثناء محاولته دخول النمسا مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين.

من جانبه، رحب فولفجانج سوبوتكا وزير داخلية النمسا، في تصريح أدلى به بهذا الصدد، بالقبض على السفاح الباكستاني، مؤكدا أن اعتقاله يعكس مدى أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة.