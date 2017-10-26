كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

سول - أ ش أ

ذكرت الرئاسة الكورية الجنوبية أنها طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة قاعدة كامب هامفريز العسكرية الأمريكية خلال زيارته إلى سول مطلع الشهر القادم.

ونقلت إذاعة “كي بي إس” الكورية الجنوبية عن مسؤول رئاسي قوله، اليوم الخميس، إن سول نقلت إلى واشنطن رغبتها في أن يقف ترامب على كيفية عمل القاعدة الأمريكية ، مشيرا إلى أن تلك القاعدة قد أعيد بناؤها حديثا ويوجد فيها بعض أفضل المرافق من بين القواعد الأمريكية حول العالم.

وأضاف أن الرئاسة لم تتواصل بشأن زيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين الفاصلة بين الكوريتين، وقال إن الأمر متروك للبيت الأبيض ليقرر أين سيتوجه الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب قد ترك أمر زيارته للمنطقة منزوعة السلاح مفتوحا في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء.

وجدير بالذكر أن الرؤساء الأمريكيين إعتادوا زيارة تلك المنطقة كإشارة لالتزامهم تجاه حلفاء واشنطن وإرسال رسائل إلى كوريا الشمالية، لكن هناك توقعات بامتناع ترامب عن تلك الزيارة لعدم تصعيد التوتر مع كوريا الشمالية وبرنامجها النووي.