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كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

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مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تدعو لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

08:41 م الخميس 26 أكتوبر 2017

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

سول - أ ش أ 

ذكرت الرئاسة الكورية الجنوبية أنها طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة قاعدة كامب هامفريز العسكرية الأمريكية خلال زيارته إلى سول مطلع الشهر القادم.

ونقلت إذاعة “كي بي إس” الكورية الجنوبية عن مسؤول رئاسي قوله، اليوم الخميس، إن سول نقلت إلى واشنطن رغبتها في أن يقف ترامب على كيفية عمل القاعدة الأمريكية ، مشيرا إلى أن تلك القاعدة قد أعيد بناؤها حديثا ويوجد فيها بعض أفضل المرافق من بين القواعد الأمريكية حول العالم.

وأضاف أن الرئاسة لم تتواصل بشأن زيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين الفاصلة بين الكوريتين، وقال إن الأمر متروك للبيت الأبيض ليقرر أين سيتوجه الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب قد ترك أمر زيارته للمنطقة منزوعة السلاح مفتوحا في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء.

وجدير بالذكر أن الرؤساء الأمريكيين إعتادوا زيارة تلك المنطقة كإشارة لالتزامهم تجاه حلفاء واشنطن وإرسال رسائل إلى ، لكن هناك توقعات بامتناع ترامب عن تلك الزيارة لعدم تصعيد التوتر مع كوريا الشمالية وبرنامجها النووي.

هذا المحتوى من

Asha

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