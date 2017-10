بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي

كتبت -عزة صقر:

شارك عشرات الشباب من دول مختلفة في هاشتاج "we need to talk" (إننا بحاجة للتحدث معا)، والذي أطلقه منتدى الشباب العالمي، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل.

ونشر الشباب صورهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، مطالبين العالم بتنفيذ الشعار .

ويهدف منتدى شباب العالم لتكوين منصة جديدة مبتكرة تجمع شباب العالم على طاولة الحوار لمناقشة القضايا المحورية والإنسانية .