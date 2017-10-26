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بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي

08:41 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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كتبت -عزة صقر:

شارك عشرات الشباب من دول مختلفة في هاشتاج "we need to talk" (إننا بحاجة للتحدث معا)، والذي أطلقه منتدى الشباب العالمي، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل.

ونشر الشباب صورهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، مطالبين العالم بتنفيذ الشعار .

ويهدف منتدى شباب العالم لتكوين منصة جديدة مبتكرة تجمع شباب العالم على طاولة الحوار لمناقشة القضايا المحورية والإنسانية .

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