في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

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انتهى اللقاء الذي جمع بين فريقي طنطا ومصر للمقاصة على ستاد طنطا الرياضي، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، في إطار منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل الفريقين خلال المباراة على النحو التالي:



تشكيل مصر المقاصة: أحمد مسعود - حسين الشحات -عاصم سعيد - أحمد مودي - حسني فتحي - أحمد سامي -محمد تونى -عماد فتحي - إيريك تراورى - باولن فوافي - .جون أنطوي



تشكيل طنطا: إسلام طارق - رضا العزب - محمد العشري - عمرو نبيل - أحمد خالد - محمد أسعد - محمد عادل - محمود غالي - محمد المرسي - جوزيف بيسيه - مصطفي محمد.



- الشوط الأول



بدأت أحداث المباراة سريعة للغاية من جانب فريق طنطا الذي لم يمهل الضيوف سوى دقيقة واحدة ليحرز الهدف الأول عن طريق اللاعب إيريك جوزيف، وإستمر لاعبي طنطا في الضغط على دفاعات فريق المقاصة، وعند الدقيقة الـ18 نجح إيريك في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه من تسديدة قوية سكنت شباك أحمد مسعود.



وبعد الهدف الثاني إرتد فريق المقاصة إلى وسط ملعب فريق طنطا فى محاولة لتعديل النتيجة وهاجم بقوه، ليستغل فريق طنطا اندفاع لاعبي الفريق الفيومي ويحرزون الهدف الثالث عند الدقيقة الـ28 عن طريق المهاجم مصطفى محمد.



وبعد الهدف الثالث لفريق طنطا تراجع مستوى الفريقين حيث لجأ طنطا للتأمين بينما فشل المقاصة في الوصول لمرمى منافسه حتى اطلق الحكم أحمد الغندور صافرة نهاية الشوط الأول معلناً تقدم فريق طنطا بثلاثية نظيفة على المقاصة.



- الشوط الثاني



دخل لاعبي المقاصة شوط المباراة الثاني بحماسة كبيرة فى محاولة للعودة إلى اللقاء بالضغط القوى على لاعبي فريق طنطا من بداية الشوط قبل أن ينجح لاعب حط الوسط حسين الشحات من إحراز الهدف الأول للفريق الفيومي عند الدقيقة الـ57، ليقلص النتيجة لثلاثة مقابل هدف، وإستمر فريق المقاصة فى الهجوم.



واستمر المقاصة في الضغط على طنطا حتى نجح الشحات فى إحراز الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة الـ71، ليقلص النتيجة إلى 3-2.



وقبل إنتهاء المباراة بـ8 دقائق فقط إستغل حسين الشحات ركلة حرة لفريقه عند منطقة الجزاء ليسددها أرضية وتسكن الزاوية اليسرى لحارس طنطا معلنة عن هدف التعادل لفريقه ويصبح أول لاعب يسجل هاتريك فى الدوري العام الموسم الجاري.



وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مصر القماصة إلى النقطة الثانية فى المركز الـ17، بينما رفع فريق طنطا رصيده إلى النقطة الـ8 فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العام.