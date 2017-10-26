"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

كتبت- ياسمين محمد:

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين بلجنة تسيير الأعمال، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، مؤكدًا أن هذه التعديلات خطوة على الطريق لإصلاح أحوال المعلمين والنقابة.

وأعرب الزناتي، في يبان، الخميس، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء ، وكذلك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لسعيهما الدؤوب بإتخاذ خطوات جادة لتعديل قانون النقابة الذي مر عليه ما يقرب من 48 عاماً وأصبح لا يحقق أمال وطموحات المعلمين.

من جانبه، أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النقابة على ثقة في أعضاء مجلس النواب بصفة عامة ولجنة التعليم بالبرلمان بصفة خاصة في إقرار تلك التعديلات في أسرع وقت ممكن لصالح المعلمين وبما يحسن من أوضاع النقابة لخدمة أعضائها، مشيراً إلى أنه من أبرز تلك التعديلات إلغاء شرط عضوية الاتحاد الاشتراكى للترشح فى تشكيلات النقابة، وتعديل اشتراكات الأعضاء من 4.5 جنيه شهريًا إلى احتساب نسبة مئوية، الأمر الذي يسهل على النقابة الوفاء بوعودها تجاه المعلمين في سداد دفعة المعاشات بل وزيادتها وكذلك توفير الأنشطة اللازمة للمعلمين، وتقديم خدمات متنوعة لشباب المعلمين.