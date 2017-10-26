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مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا

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مصراوي Masrawy

مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا

08:28 م الخميس 26 أكتوبر 2017

مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا

أرشيفية

أديس أبابا - (د ب أ):

أسفرت مصادمات بين قوات الأمن الإثيوبية ومتظاهرين ،اليوم الخميس ،في إقليم أوروميا المثير للقلاقل عن مقتل العديد من الأشخاص.

وقال أديسو كيتيسا ، المتحدث باسم حكومة الإقليم في رسالة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إن الاحتجاجات التي وقعت بمدينة أمبو غرب أديس أبابا أسفرت عن "قتلى وجرحى"، إلا أنه لم يحدد عدد الضحايا، بينما ذكر أحد شهود العيان أن هناك ما لا يقل عن 12 قتيلا.

وأعلنت السفارة الأمريكية في أديس أبابا أن التقارير القادمة من أمبو تعتبر "مقلقة للغاية" واعتبرتها مؤشرا على أهمية حرية الرأي من أجل التعايش السلمي.

تقع إثيوبيا تحت قبضة قوية للحكم، حيث لا تمثيل للمعارضة في البرلمان، كما أن الصحافة تتعرض للتضييق الشديد من جانب .

سقط خلال الاحتجاجات التي ثارت في أوروميا منذ نهاية 2016 مئات القتلى، كما تعرض الآلاف للاحتجاز ولو بصورة مؤقتة على الأقل.

كانت إثيوبيا أعلنت حالة الطوارئ بصورة مؤقتة بسبب المظاهرات في محيط العاصمة أديس أبابا.

واندلعت المظاهرات في الأصل بسبب خطط توسيع العاصمة على حساب إقليم أوروميا، إلا أنها تطورت بصورة متسارعة وأصبحت متنفسا لسخط عارم على الحكومة.

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مصراوي Masrawy

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