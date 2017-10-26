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بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية

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مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية

08:25 م الخميس 26 أكتوبر 2017

بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية

البابا فرنسيس

روما - (د ب أ):

أجرى البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، اتصالا مباشرا لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية .

واتصل البابا برواد محطة الفضاء الدولية عبر تقنية الفيديو.

وناقش البابا ،خلال الاتصال الذي استمر 25 دقيقة،مع رواد الفضاء قضايا فلسفية، حيث سأل رئيس الكنيسة الكاثوليكية، 80 عاما، الرواد الستة، الذين يتواجدون على بعد 400 كيلومتر من الأرض، قائلا: "من أين جئنا وإلى أين نذهب؟، وما هو موقع الإنسان من الكون؟".

واعترف رائد الفضاء الإيطالي باولو نيسبولي بأنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال المعقد بصورة واضحة، إلا أنه أبدى شكره في النهاية للبابا لأنه أثار التفكير في قضايا هي "أكبر منا" كما قال.

وأضاف نيسبولي قائلا إنه يأمل أن يتمكن البابا في المستقبل من القيام برحلة إلى الفضاء الخارجي.

يوجد بمحطة الفضاء الدولية حاليا ستة رواد دوليين، ثلاثة أمريكيين وروسيان وإيطالي.

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