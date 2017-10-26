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وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

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مصراوي Masrawy

وزارة العدل البريطانية ترصد العنف بالسجون

08:24 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

بريطانيا

لندن - (د ب أ):

رصد تقرير صادر عن وزارة العدل البريطانية وقوع 27 ألفا و193 اعتداء في سجون انجلترا وويلز خلال العام المنتهي في يونيو 2017 بزيادة نسبتها 14 بالمئة عن الأشهر الاثني عشر السابقة عليه.

ووجد التقرير الصادر اليوم الخميس أن واحدا من كل أربعة اعتداءات في السجون في انجلترا وويلز، كان على أطقم الحراسة، بزيادة نسبتها 25 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.

وخلال الفترة ذاتها، زادت حوادث الإضرار الذاتي بشكل كبير، لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بأكثر من 41 ألف حالة.

ويشهد الكثير من السجون في أنحاء انجلترا وويلز أوضاعا فوضوية، وهو ما يراه خبراء أنه نتيجة زيادة النزلاء بأكثر من اللازم، غير أن التقرير الجديد لم يقدم معلومات أو إحصاءات عن الوضع في سجون اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

كانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخرا عن خطة لتجهيز كل موظفي السجون بكاميرات مثبتة على الجسم. وفي الوقت الذي رحبت فيه نقابات العمال بالخطوة، شددوا أيضا على أنها ليست بديلا عن تحسين كفاءة الموظفين.

وتحدث حالات تمرد متكررة في السجون البريطانية. وفي ديسمبر الماضي، قام مئات السجناء بأعمال شغب في أحد السجون في برمنجهام مشتكين من سوء الأطعمة والظروف غير الصحية من بين أمور أخرى.

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مصراوي Masrawy

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