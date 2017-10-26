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"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

08:02 م الخميس 26 أكتوبر 2017

المجلس الأعلى للأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قرر المجلس الأعلى للأزهر، الموافقة على إنشاء قسـم طِبّ المُسنّين بكلية الطب بنين بالقاهــرة.

وأوصى المجلس بإنشاء كليّاتٍ للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال والتَّوَسُّع في كليات التمريض بجامعة الأزهر.

كان المجلس الأعلى للأزهر، قد قرر إلغاء الشهادة الابتدائية، وجعلها سنة نقل عادية، بدءا من العام الدراسي الجاري، أسوة بوزارة التربية والتعليم.

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