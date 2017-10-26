إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحروق وحالات اختناق إثر نشوب حريق بشقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، اليوم الخميس.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة في الحي الحادي عشر، ووجود مصابين.

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وتبين بالفحص الأولي أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وينفذ رجال الحماية المدنية عملية التبريد؛ لمنع تجدد اشتعال النيران، وحُرر محضر بالواقع، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.