أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

07:31 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

وزير الخارجة الأمريكي ريكس تيلرسون

جنيف - أ ش أ

دعا وزير الخارجة الأمريكي ريكس تيلرسون، العراق إلى الوقوف في وجه النفوذ الإيراني" والتصدي له.

وأضاف تيلرسون، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، أنه ينبغي على العراق أن يطور القدرة على الاعتماد على الذات .

واوضح إن واشنطن لا تزال قلقة للغاية بخصوص القتال الذي اندلع بين قوات الأمن العراقية وقوات البشمركة الكردية، بعد استفتاء الأكراد على الاستقلال.

وأضاف أن بلاده تشعر بخيبة أمل لعجز الطرفين عن التوصل إلى حل سلمي تماما، موضحا أنه شجع العبادي على قبول مبادرات أربيل لإجراء محادثات على أساس الدستور العراقي.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

    أخبار

  • تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014

    أخبار

  • "النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران

    أخبار

  • أزمة إقليم كردستان العراق: حسابات الربح والخسارة

    أخبار

إعلان

323433a783.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين