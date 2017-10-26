تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

جنيف - أ ش أ

دعا وزير الخارجة الأمريكي ريكس تيلرسون، العراق إلى الوقوف في وجه النفوذ الإيراني" والتصدي له.

وأضاف تيلرسون، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، أنه ينبغي على العراق أن يطور القدرة على الاعتماد على الذات .

واوضح إن واشنطن لا تزال قلقة للغاية بخصوص القتال الذي اندلع بين قوات الأمن العراقية وقوات البشمركة الكردية، بعد استفتاء الأكراد على الاستقلال.

وأضاف أن بلاده تشعر بخيبة أمل لعجز الطرفين عن التوصل إلى حل سلمي تماما، موضحا أنه شجع العبادي على قبول مبادرات أربيل لإجراء محادثات على أساس الدستور العراقي.