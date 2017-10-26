محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي
07:36 م الخميس 26 أكتوبر 2017
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد - (أ. ش. أ):
قرر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إغلاق 3 محال بالممشى السياحي بشارع فلسطين، نظرًا للمظهر غير الحضاري الذي ظهرت عليه هذه المحال، من سوء النظافة وإشغال الطريق، في واحدة من أهم المواقع المتميزة للمحافظة.
وأكد المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هذه المنطقة تطل على الميناء السياحي الذي يتوافد عليه السياح ومختلف الجنسيات، ويجب أن يكون من أفضل المناطق في المحافظة.
وشدد محافظ بورسعيد على الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة تكثيف حملاتها بهذه المنطقة وتطبيق القانون بكل حزم.
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