أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (17) من "تحت الأرض": "كرارة" يطلق الرصاص على "أبو العزم" قبل محاولة الأخير قتله

Google+ Print
الحلقة (17) من "تحت الأرض": "كرارة" يطلق الرصاص على "أبو العزم" قبل محاولة الأخير قتله الحلقة (17) من "تحت الأرض": "كرارة" يطلق الرصاص على "أبو العزم" قبل محاولة الأخير قتله

كتب : الوطن منذ 40 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (17) من مسلسل "تحت الأرض"، اكتشاف "علي" الذي يجسد دوره ياسر المصري، أن رامي ليس ابنه من خلال حصوله على ورقة تحليل DNA.

اكتشاف علي، يوم الحفلة التي نظمتها زوجته منى، التي تجسد شخصيتها إنجي المقدم، بمناسبة براءة جمال الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، ويتهم جمال أنه على علاقة بزوجته، ويهدده بالقتل.

وشهدت الأحداث توجيه النيابة لجمال تهمة مقتل السفير بهجت سالم، الذي يجسد شخصيته يوسف فوزي، فيذهب جمال لأبو العزم الذي يجسد شخصيته طارق النهري، ليطلب منه مساعدته في براءته.

يحاول أبو العزم إطلاق رصاص على جمال، فيطلق عليه جمال قبله.

جدير بالذكر أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان