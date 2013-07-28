الحلقة (17) من "تحت الأرض": "كرارة" يطلق الرصاص على "أبو العزم" قبل محاولة الأخير قتله

كتب : الوطن منذ 40 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (17) من مسلسل "تحت الأرض"، اكتشاف "علي" الذي يجسد دوره ياسر المصري، أن رامي ليس ابنه من خلال حصوله على ورقة تحليل DNA.

اكتشاف علي، يوم الحفلة التي نظمتها زوجته منى، التي تجسد شخصيتها إنجي المقدم، بمناسبة براءة جمال الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، ويتهم جمال أنه على علاقة بزوجته، ويهدده بالقتل.

وشهدت الأحداث توجيه النيابة لجمال تهمة مقتل السفير بهجت سالم، الذي يجسد شخصيته يوسف فوزي، فيذهب جمال لأبو العزم الذي يجسد شخصيته طارق النهري، ليطلب منه مساعدته في براءته.

يحاول أبو العزم إطلاق رصاص على جمال، فيطلق عليه جمال قبله.

جدير بالذكر أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.