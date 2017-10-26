محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات

الإسكندرية - محمد عامر:

زار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، المصاب الوحيد المتبقي بمستشفى الشرطة جراء حادث حريق مصنع البويات بحي العجمي، للتأكد من استقرار حالته وتلقيه العناية الكاملة.

وأشار المحافظ، إلى إصابة ٤ أشخاص خلال الحادث، منهم ضابط واثنان من المجندين ورابع مدني، لافتًا إلى خروج ٣ منهم، ومتبقي حالة واحدة فقط، مؤكدًا على أنه جرى توفير كافة الاحتياجات الطبية.

وأوضح المحافظ أنه فور وقوع الحادث، رُفعت حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ومرافق المحافظة، والدفع بعدد ١٠ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث في الحال، مشيرًا إلى أنه لا وجود لخسائر بشرية في الأرواح، وجاري حصر جميع الخسائر المادية بالحادث من قِبل لجنة أمر بتشكيلها.

كان حريق هائل، اندلع صباح اليوم الخميس بمصنع بويات بمنطقة العجمي؛ ما أدى لإخلاء مدرستين ومستشفى العجمي العام و3 عقارات مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي.