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السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

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السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

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وصل الرئيس عبد الفتاح إلى أرض الوطن قادمًا من باريس، بعد زيارة رسمية ناجحة إلى فرنسا استغرقت 4 أيام.

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وأجرى الرئيس خلال الزيارة، مباحثات مهمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، كما التقى الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء الفرنسى ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد. كما التقى برؤساء كبرى الشركات الفرنسية العاملة والراغبة فى العمل بمصر.
 
وشهدت الزيارة التوقيع على 16 اتفاقية وإعلان نوايا ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم والثقافة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والحماية الاجتماعية وتدريب الكوادر الإدارية.
 

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