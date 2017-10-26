والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

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قال الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، الذي فُقد في حادث الواحات الإرهابي، إن «مصر لن تركع أبدًا، وهتفضل كبيرة أوي، وكلنا هنضحي عشان مصر، وعمرنا ما هنشمِت فينا حد، ومش هنسيبهالهم».

خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، «أعلم أن مؤسسات الدولة تبذل قصارى جهدها للوصول لنجلي، ومش هتكلم عن أي سلبيات ولا تقصير، أنا كل اللي أنا عايز أعرفه ابني فين».

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «يا فخامة الرئيس، يا أب كل المصريين، بطالبك انت شخصيًا تقولي ابني فين، ابني لو استُشهد يقولولي إنه استُشهد، ولو عايش يبقى لازم يرجع، أسرتي ادمرت، أرجوك يا فخامة الرئيس أنا نزلت ودعمتك، عايز ابني وهو قام بدوره على أكمل وجه».

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وكان هجومي إرهابي استهدف قوات الشرطة بطريق الواحات الجمعة الماضية، ليسفر بحسب بيان رسمي من وزارة الداخلية، عن استشهاد 16 من رجال الشرطة، ومقتل وإصابة 15 من الإرهابيين.