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«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

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«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد «الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

التحرير

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قال السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن وزارة الخارجية تتابع قضية مقتل المواطن محمد عبد القوي سالم يوسف في تركيا مع السلطات المعنية، من خلال القنصلية المصرية في إسطنبول، وذلك حتى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية، في بيان، أن القنصلية المصرية في إسطنبول قدمت بلاغًا رسميًا لكل من شرطة مدينة إسطنبول وشرطة السياحة بالمدينة صباح 8 أكتوبر، فور تلقيها اتصالًا هاتفيًا مساء يوم 7 من نجل المواطن يفيد باختفاء والده وعدم قدرة الأسرة على التواصل معه.

وأفادت المعلومات الواردة من الشرطة في حينه بخروج المواطن من الفندق رفقة أحد الأشخاص مساء يوم 5 أكتوبر، حيث استقلا سيارة معا بشكل طوعي، إلا أنه لم يعد إلى الفندق بعد ذلك مخلفًا كافة أغراضه، وهو ما أكدته كاميرات الفندق.

وأردف مساعد وزير الخارجية، أن القنصلية سهلت إجراءات حصول نجل المواطن على تأشيرة دخول لتركيا، حيث حرر محضرا بالواقعة.

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وأشار إلى أن القنصلية علمت من مكتب الطب الشرعي بوجود جثمان الفقيد في المشرحة، حيث عثر عليه ملفوفا في سجاد، وتم إرساله إلى الطب الشرعي للبدء في إجراءات التعرف على أسباب الوفاة.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن القنصلية أوفدت على الفور أحد أعضائها إلى المشرحة للوقوف على سير الإجراءات، والاتصال بنجل المواطن لتقديم واجب العزاء له في والده، والتأكيد على متابعة القنصلية سير التحقيقات حتى الوصول إلى الجاني الذي اقترف تلك الجريمة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع المدعي العام التركي، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لأسرة الفقيد في تلك المحنة.

ويشار إلى أن أنقرة لا يوجد بها مكتب تمثيل عمالي، وذلك لمتابعة أوضاع المصريين العاملين بتركيا، حسب ما أكده مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة في تصريحات لـ"التحرير".

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التحرير

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