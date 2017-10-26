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مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

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مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن بعض الخونة والمتآمرين يوزعون صكوك الوطنية في الآونة الأخيرة، ولا يكفون عن تشويه الشخصيات البارزة التي تقف بجوار الدولة المصرية.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، «يحاولون بعثرة الصف الوطني، وإساءة العلاقات بين والبلدان العربية، والترويج لما هو ضد الدولة».

تابع: «نحن في حالة حرب، ونحن مطالبون بإننا نبلع الزلط دفاعًا عن الدولة، لأن هذا الوطن يُستهدف، أرجو إننا مانعومش على أي حاجة بتتقال، وإحنا عارفين إن شعبنا واعي».

أكد بكري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، لفرنسا، كانت ناجحة للغاية، مشيرًا إلى أن رده على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان بالغ الشفافية والوضوح.

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وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، باريس، في ختام زيارة رسمية لفرنسا، استغرقت أربعة أيام أجرى خلالها مباحثات هامة مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسي، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، ووزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية، والمالية، والاقتصاد، ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية العاملة والراغبة في العمل في مصر.

وشهدت الزيارة التوقيع على 16 اتفاقية، وإعلان نوايا، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والحماية الاجتماعية وتدريب الكوادر الإدارية.

 

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التحرير

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