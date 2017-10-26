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وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

07:35 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم مناقشة تطبيق حافز التفوق في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بنفس منهجية تطبيق الحافز الرياضي الذي يمنح للطلاب المتفوقين رياضيًا، على طلاب التعليم قبل الجامعي، حيث تمنح درجات للطلاب، تضاف إلى المجموع الكلي، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات صباح اليوم الخميس.

جاء هذا خلال حضور الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة التجارة والصناعة الممثلة في مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "المرحلة الثانية"، وساقية الصاوي، لتثقيف طلاب التعليم الفني، بحضور، الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

وأضاف الوزير، خلال كلمته، أنه من الممكن عمل حافز ثقافي كذلك للطلاب كأن يمنحوا درجات على تفوقهم في الأنشطة الثقافية مثل: المسرح، الفن، القراءة، والأدب، بشرط أن يتم وضع هذا الحافز في إطار يمكن تنفيذه وتقييمه.

وأكد شوقي، أهمية الارتقاء بالإحساس بالجمال عند الأطفال، قائلًا: "مش عايزينهم يتآلفوا مع القبح".

وناقش المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مشروع قانون بشأن حافز التفوق في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحيث يمنح الطلاب درجات تضاف إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلوم الشهادات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، الحاصلوب على براءة اختراع مسجلة دوليًأ أو محليًا، وجاري وضع الشروط والضوابط.

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