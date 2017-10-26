الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس في ختام زيارة استمرت لمدة 4 أيام، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

كما التقي السيسي، إيريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المصنعة لطائرات الرافال الحربية.

وأجرى الرئيس، جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الفرنسي (جيرارد كوالومب) لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في المجال الأمني.

كما التقى الرئيس، ممثلي أكبر شركة فرنسية متخصصة في مجال الكهرباء والغاز لتعزيز الاستثمار، فضلًا عن فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، خاصةً في ضوء التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيس- في هذا السياق- أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تلك الظاهرة بشكل سريع، فضلًا عن اتخاذ موقف حاسم إزاء الدول التي تدعم الإرهاب.