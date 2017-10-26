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بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور بشعار " لن يكسرها الإرهاب"

07:24 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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القاهرة – (مصراوي):

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة في محافظة رفح بقطاع غزة، دعماً لجهود مصر في محاربة الإرهاب، وتحت شعار "دولة حماها الله لن يكسرها الإرهاب".

وشارك المئات من أهالي القطاع في المسيرة التي انطلقت من دوار العودة بوسط محافظة رفح الفلسطينية، حيث قاد المسيرة قيادات من حركة فتح وكوادرها.

ورفع المشاركون بالمسيرة الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيدًا على دعم الشعب الفلسطيني للشعب المصري في مواجهة الإرهاب.

وقدم المتظاهرون خالص شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً على رعاية اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس وبذلها جهوداً حثيثة لإنهاء الانقسام الفلسطيني البغيض.

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مصراوي Masrawy

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