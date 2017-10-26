نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

العراق - (د ب أ):

ناشد سربست لزكين نائب وزير البيشمركة في اقليم كردستان اليوم الخميس قادة الجيش العراقي أن لا ينفذوا اوامر قيادات الحشد الشعبي بشن هجمات على كردستان مؤكدا ان اغلبية قادة الجيش لا يرغبون في قتال قوات البيشمركة والهجوم على كردستان.

وقال سربست لزكين للصحفيين من مقره في احد مواقع محور غرب دجلة حيث تدور معارك ضارية بين القوات العراقية والحشد الشعبي منذ صباح اليوم على عدة جبهات، إن "قوات البيشمركة لا ترغب أبدا في مقاتلة القوات العراقية، ولكننا اجبرنا على صد هجماتهم التي حذرناهم من القيام بها خلال الايام السابقة".

ويضيف انه "قبل ايام كان لنا لقاءات واتفاقيات مع قادة الجيش، وانسحبنا من بعض المناطق، وقد ثبتنا خطا ثانيا وطلبنا منهم ان لا يحاولوا تجاوز هذا الخط، لأنه خط احمر وهو خط الدفاع عن اقليم كردستان".

وتابع "ولكن مع الاسف ولأن الجيش العراقي وقادته يأتمرون بأوامر قيادات الحشد الشعبي الذي لا علاقة له بمصلحة العراق حيث يحرضون قادة الجيش ويجبرونهم على مهاجمة كردستان ومواقع البيشمركة".

واشار الى معرفتهم بتوقيت هجمات اليوم قائلا "كنا على اطلاع كامل بانهم سيهاجمون صباح اليوم، وقد تصدت لهم قوات البيشمركة، واحبطت جميع هجماتهم بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الافراد والمعدات".

وطلب من قادة الجيش العراقي " ان لا ينفذوا اوامر قيادات الحشد الشعبي الموالية لدولة اقليمية، وتحريضاتهم، ويجنبوا الجيش العراقي قتال البيشمركة وشعب كردستان، ويجنبوا قوات البيشمركة مواجهة جيش لا نرغب ولا نسعى ابدا الى مقاتلته".