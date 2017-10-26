أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

07:16 م الخميس 26 أكتوبر 2017

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

رئيس إقليم كردستان

العراق - (د ب أ):

ناشد سربست لزكين نائب وزير البيشمركة في اقليم كردستان اليوم الخميس قادة الجيش العراقي أن لا ينفذوا اوامر قيادات الحشد الشعبي بشن هجمات على كردستان مؤكدا ان اغلبية قادة الجيش لا يرغبون في قتال قوات البيشمركة والهجوم على كردستان.

وقال سربست لزكين للصحفيين من مقره في احد مواقع محور غرب دجلة حيث تدور معارك ضارية بين القوات العراقية والحشد الشعبي منذ صباح اليوم على عدة جبهات، إن "قوات البيشمركة لا ترغب أبدا في مقاتلة القوات العراقية، ولكننا اجبرنا على صد هجماتهم التي حذرناهم من القيام بها خلال الايام السابقة".

ويضيف انه "قبل ايام كان لنا لقاءات واتفاقيات مع قادة الجيش، وانسحبنا من بعض المناطق، وقد ثبتنا خطا ثانيا وطلبنا منهم ان لا يحاولوا تجاوز هذا الخط، لأنه خط احمر وهو خط الدفاع عن اقليم كردستان".

وتابع "ولكن مع الاسف ولأن الجيش العراقي وقادته يأتمرون بأوامر قيادات الحشد الشعبي الذي لا علاقة له بمصلحة العراق حيث يحرضون قادة الجيش ويجبرونهم على مهاجمة كردستان ومواقع البيشمركة".

واشار الى معرفتهم بتوقيت هجمات اليوم قائلا "كنا على اطلاع كامل بانهم سيهاجمون صباح اليوم، وقد تصدت لهم قوات البيشمركة، واحبطت جميع هجماتهم بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الافراد والمعدات".

وطلب من قادة الجيش العراقي " ان لا ينفذوا اوامر قيادات الحشد الشعبي الموالية لدولة اقليمية، وتحريضاتهم، ويجنبوا الجيش العراقي قتال البيشمركة وشعب كردستان، ويجنبوا قوات البيشمركة مواجهة جيش لا نرغب ولا نسعى ابدا الى مقاتلته".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

    أخبار

  • القوات العراقية تعزز انتشارها في المناطق المتنازع عليها في نينوى

    أخبار

  • رئيس الوزراء العراقي يصل تركيا بعد غد الأربعاء

    أخبار

  • تيلرسون: على الفصائل الشيعية المدعومة من إيران مغادرة العراق

    أخبار

إعلان

c5dde7766f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين