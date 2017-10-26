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حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

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مصراوي Masrawy

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

07:22 م الخميس 26 أكتوبر 2017

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

الدقهلية - رامي القناوي:

قررت نيابة طلخا برئاسة أمير ناصف، رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار أيمن عبد الهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الخميس، حبس مدير إدارة التخطيط العمراني برئاسة مركز ومدينة طلخا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، تفيد بتقاضي "السيد. ف" مدير إدارة التخطيط العمراني بمدينة طلخا، لرشاوى مالية، نظير إنجاز بعض أعمال التخطيط المخالف للإنشاءات.

ونجحت قوة من ضباط هيئة الرقابة، في ضبط المتهم متلبسًا بمبلغ الرشوة، مقابل موافقته على تخطيط مبنى مخالف.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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مصراوي Masrawy

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