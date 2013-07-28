الحلقة (18) من "العراف": عادل إمام يطلب مساعدة أبنائه للخروج من السجن

كتب : فاطمة النشابي منذ 32 دقيقة

تقوم قوات الأمن بترحيل عادل إمام إلى السجن بعد إلقاء القبض عليه في بداية أحداث الحلقة (18) من مسلسل "العراف".

تشهد قاعة المحكمة من الخارج مظاهرات تأييد لعادل إمام قبل بدء محاكمته، بينما يخبر عرفه زوجته بأنه هو من قام بالإبلاغ عن عادل إمام مما يثير غضبها منه.

ويطلب عادل إمام من أولاده الثلاث "سيد - محمود - عبدالله"، المساعدة للخروج من الأزمة، ويقرروا مساعدته من خلال الذهاب إلى من نصب عليهم والتصالح معهم في مقابل شهادتهم بعدم معرفة إمام قبل ذلك وتبرئته من التهم الموجه له.

تنتهي أحداث الحلقة بمشاجرة بين قمر وعرفه بسبب إبلاغ الأخير عن والدها مما يجعله يقوم بطردها هي وزوجته من الشقة.