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وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

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مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

07:20 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة- (أ ش أ):

كرمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكريم الأبناء المتفوقين دراسيا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمركز الأولمبي بالمعادي، بحضور عدد من الشخصيات العامة الفنية والرياضية أبرزهم كابتن منتخب الأسبق أحمد حسن، وحمدي الميرغني والفنان رامي جمال.

ونظم الاحتفال، قطاع الرعاية الاجتماعية بالتضامن بمشاركة مبادرة "بينا"، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي عام 2015 بتمويل من البنك التجاري الدولي؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشجيع الشباب على التطوع وتفعيل المراقبة المجتمعية، وترسيخا لمبدأ المسئولية المجتمعية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من داخل هذه الدورعلى كافة المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية والرياضية والفنية.

وكرمت الوزيرة خلال الاحتفال 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية؛ يمثلون 22 محافظة، منهم 170 فتاة، 200 طفلا وشابا، في جميع المراحل التعليمية؛ حيث سيتم تكريم 194 في المرحلة الابتدائية، 62 في المرحلة الإعدادية، و70 في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى 46 متفوقًا بالمرحلة الجامعية، وذلك بمنحهم شهادات استثمار من بنك ناصر الاجتماعِي بجانب شهادات تقدير من الوزارة؛ لتشجيع الأبناء المتفوقين على الاستمرار و التفوق.

وستشمل الاحتفالية عددا من الأنشطة التي يشارك فيها الأبناء، منها دوري كرة قدم خماسي وعرض مسرحي و معرض للرسومات والأعمال الفنية والأشغال اليدوية و عرض فيلم وثائقي يحدد قصص نجاح الأبناء.

ويقدم قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والبرامج، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية من الأسر والأفراد ممن يحتاجون إلى الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، من خلال عدة آليات تنفيذية بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتتمثل الفئات المستهدفة للقطاع في المسنين و الأيتام و أطفال في نزاع مع القانون و أطفال بلا مأوى و النساء المعنفات و مشكلات الأسرة و الأطفال في مختلف مؤسسات الرعاية.

 

هذا المحتوى من

Asha

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