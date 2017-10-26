أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

07:09 م الخميس 26 أكتوبر 2017

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، البدء في إنشاء 35 مدرسة بالمحافظة، بقيمة تعاقدية 180 مليون جنيه تقريبًا، ممولة من بنك التعمير الألماني "المنحة الألمانية" تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسوهاج.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تسليم مواقع 21 مدرسة لبدء تنفيذ الأعمال من إجمالي مدارس المنحة، وطرح 14 مدرسة المتبقية وجاري بدء الأعمال، وذلك بـ 5 مراكز مختلفة: "ساقلتة، المنشأة، جرجا، البلينا، ودار السلام".

وأكد "عبد المنعم" أن المحافظة لا تألو جهدًا من أجل دعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة للطلاب تساعدهم على التفوق الدراسي.

من جانبه قال السيد محمود حسن، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، إنه جرى تسليم 3 مواقع بساقلتة، و5 بالمنشأة، و10 بجرجا، و5 بالبلينا، وتم طرح 14 موقعًا جاري العمل على تسليمها لبدء الأعمال، منها 8 مواقع بمركز دار السلام، و3 بالبلينا، وموقعين بجرجا، وموقع بالمنشأة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على خادمة متهمة بسرقة 121 جرام ذهب في سوهاج

    أخبار

  • بالصور - وصول فوج سياحي لزيارة معالم "أبيدوس" بسوهاج

    أخبار

  • بالصور - "علشان تبنيها" تعقد مؤتمرا جماهيريا في سوهاج

    أخبار

  • بالصور.. قلة عدد وروائح كريهة وانقطاع كهرباء.. أزمات تحاصر ثلاجات

    أخبار

إعلان

e0ca066709.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين