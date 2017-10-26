بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، البدء في إنشاء 35 مدرسة بالمحافظة، بقيمة تعاقدية 180 مليون جنيه تقريبًا، ممولة من بنك التعمير الألماني "المنحة الألمانية" تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسوهاج.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تسليم مواقع 21 مدرسة لبدء تنفيذ الأعمال من إجمالي مدارس المنحة، وطرح 14 مدرسة المتبقية وجاري بدء الأعمال، وذلك بـ 5 مراكز مختلفة: "ساقلتة، المنشأة، جرجا، البلينا، ودار السلام".

وأكد "عبد المنعم" أن المحافظة لا تألو جهدًا من أجل دعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة للطلاب تساعدهم على التفوق الدراسي.

من جانبه قال السيد محمود حسن، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، إنه جرى تسليم 3 مواقع بساقلتة، و5 بالمنشأة، و10 بجرجا، و5 بالبلينا، وتم طرح 14 موقعًا جاري العمل على تسليمها لبدء الأعمال، منها 8 مواقع بمركز دار السلام، و3 بالبلينا، وموقعين بجرجا، وموقع بالمنشأة.