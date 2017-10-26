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محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

06:56 م الخميس 26 أكتوبر 2017

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

الدكتور محمد سلطان

الإسكندرية - محمد عامر:

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي والجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة ومراجعة الحالة الهندسية والإنشائية للعقارات الثلاثة المتضررة من حريق مصنع البويات، وكذا الحالة الإنشائية للأبنية المجاورة للمصنع.

وأوضح المحافظ، في بيان له مساء اليوم الخميس، أنه لن يجري إعادة المواطنين إلي منازلهم بالعقارات المتضررة إلا بعد التأكد التام من سلامة الحالة الإنشائية لها، مؤكدا أنه جرى تجهيز أماكن إيواء شاملة كافة الخدمات للأسر المتضررة بالعقارات، وذلك بمدرسة أمير الشعراء الابتدائية الرسمية.

كما أكد المحافظ، على أنه تم توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين المخلى منازلهم من بطاطين ووجبات، مشددًا علي مديري مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة ورئيس حي العجمي، بالعمل علي توفير اي احتياجات أخرى للأسر المتضررة واستيعابهم.

وأشار المحافظ إلى أنه كلف رئيس حي العجمي بتوفير مساكن دائمة بمساكن الايواء بمساكن الكيلو ٢١ وغيرها من المساكن المتاحة بالمحافظة، في حالة تبين عدم سلامة أي من العقارات، وفقًا لتقارير اللجنة الهندسية.

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