بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي
06:52 م الخميس 26 أكتوبر 2017
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بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي
كتب- محمد قاسم:
زار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برفقة عدد من عمداء كليات الجامعة والطلاب، ضباط وجنود الشرطة من مصابي العمل الإرهابي الغادر الذي وقع بمنطقة الواحات البحرية، وذلك بمستشفي الشرطة بالعجوزة.
وقدم رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لأبطال الشرطة علي جهودهم وتضحياتهم من أجل الوطن والحفاظ علي أمنه وإستقراره، كما قدم الخشت والطلاب بعض الهدايا للمصابين، وتمنوا لهم الشفاء العاجل .
وقال الخشت، خلال الزيارة، إن هذا العمل الإرهابي الخسيس لن يثني أبناء مصر الأوفياء من رجال الشرطة البواسل عن مطاردة الإرهاب وإجتثاثه من جذوره، مؤكداً أن الشعب المصري يقف في مواجهة واحدة مع الدولة في القضاء علي هذا الإرهاب الأسود والحفاظ علي إستقرار وأمن الوطن.
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