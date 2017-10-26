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روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

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مصراوي Masrawy

تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

06:51 م الخميس 26 أكتوبر 2017

ماريا زاخاروفا

القاهرة - (مصراوي):

علقت الناطقة الرسمية باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، على قرار تويتر حظر الإعلانات على حسابات روسيا اليوم وقالت إنها تعتبر ذلك خطوة عدائية دورية تهدف لتطويق نشاط قناة روسيا اليوم وإعاقة عملها.

وذكرت الدبلوماسية الروسية أن هذا التصرف جاء نتيجة للضغوط التي تمارسها مجموعة من النخبة السياسية الحاكمة والأجهزة الأمنية المختصة الأمريكية.

وشددت زاخاروفا على أن الجانب الروسي سيرد على ذلك حتما، وقالت: "نؤكد أن أن عرقلة أنشطة وسائط الإعلام الروسية، بما فيها تلك التي تنفذ بمساعدة ترسانة الهيئات الأمنية المختصة، يشهد على الانتهاك الجسيم من جانب الولايات المتحدة للتشريعات الدولية والمحلية التي تكفل حرية التعبير".

ونوهت ممثلة الخارجية الروسية بأن انضمام الشركات الخاصة إلى هذه الحملة يدل على الهجوم غير المسبوق من قبل مؤسسات القوة الأمريكية على وسائل الإعلام.

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مصراوي Masrawy

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