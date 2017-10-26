اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين

طوكيو - (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الياباني ايتسونورى اونوديرا أن اليابان ستتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين بحلول مارس 2018 للمساعدة في تعزيز قدرة البلاد لحماية سواحلها.

وذكرت صحيفة نيكاي اليابانية اليوم الخميس، أن هذا الاتفاق جاء بعد تغيير القانون الياباني خلال الدورة العادية الأخيرة للبرلمان الذي مهد الطريق للتبرع بالمعدات الدفاعية المستعملة للدول النامية.

وينص الاتفاق على التبرع بالطائرتين التي أجرتها اليابان من طراز تي سي-90 للفلبين، بالإضافة إلى ثلاث طائرات أخرى.

وقالت وكالة الاستحواذ والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية اليابانية إن الفلبين طلبت من اليابان تحويل من التأجير إلى التملك مجانا. ووافق اونوديرا ونظيره الفلبيني دلفين لورينزانا على الاتفاق خلال محادثات في منطقة كلارك فريبورت وهى منطقة اقتصادية شمال غربي مانيلا.

وتأمل اليابان فى أن يعزز تبرعها لهذه الطائرات الخمس قدرة الفلبين على حماية مياهها ومساعدة البلاد على التعامل بشكل أفضل مع الجهود الصينية لبناء منشآت عسكرية في بحر الصين الجنوبي.