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وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية

06:43 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية

وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا

واشنطن - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا أن قطر قدمت دعما ماليا إلى جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وحركة طالبان.‏

واستعرض بانيتا - خلال مؤتمر عقد في ‏العاصمة الأمريكية واشنطن ونشره موقع "أخبار أزمة قطر" - أنشطة قطر المشينة وسياساتها تجاه الجماعات الإرهابية.‏. وقال ‎"‎بصراحة، فإن لدى قطر سجلا مختلطا، ونحن نعلم أنهم قدموا الدعم المالي لجماعة الإخوان الإرهابية ‏وحركة حماس وعناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان.. والمشكلة أنه لا يمكنهم أن يسيروا في الطريقين معا".

وأضاف بانيتا قائلا "إذا كنت في تلك المنطقة فإنه ‏سيكون لديك بعض الأعداء المشتركين، أحدهم هو الإرهاب والآخر هو إيران، وبصراحة لا يمكنك أن تلعب على الطرفين".‏

يذكر أن بانيتا ليس أول وزير دفاع أمريكي سابق ينتقد دعم قطر للإرهاب، حيث انتقدها أيضا وزير الدفاع ‏الأمريكي السابق روبرت جيتس لتوفيرها ملاذا آمنا لجماعة الإخوان.

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مصراوي Masrawy

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