وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية
06:43 م الخميس 26 أكتوبر 2017
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا
واشنطن - (أ ش أ)
أكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا أن قطر قدمت دعما ماليا إلى جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وحركة طالبان.
واستعرض بانيتا - خلال مؤتمر عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن ونشره موقع "أخبار أزمة قطر" - أنشطة قطر المشينة وسياساتها تجاه الجماعات الإرهابية.. وقال "بصراحة، فإن لدى قطر سجلا مختلطا، ونحن نعلم أنهم قدموا الدعم المالي لجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حماس وعناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان.. والمشكلة أنه لا يمكنهم أن يسيروا في الطريقين معا".
وأضاف بانيتا قائلا "إذا كنت في تلك المنطقة فإنه سيكون لديك بعض الأعداء المشتركين، أحدهم هو الإرهاب والآخر هو إيران، وبصراحة لا يمكنك أن تلعب على الطرفين".
يذكر أن بانيتا ليس أول وزير دفاع أمريكي سابق ينتقد دعم قطر للإرهاب، حيث انتقدها أيضا وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت جيتس لتوفيرها ملاذا آمنا لجماعة الإخوان.
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