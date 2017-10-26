وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية

واشنطن - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا أن قطر قدمت دعما ماليا إلى جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وحركة طالبان.‏

واستعرض بانيتا - خلال مؤتمر عقد في ‏العاصمة الأمريكية واشنطن ونشره موقع "أخبار أزمة قطر" - أنشطة قطر المشينة وسياساتها تجاه الجماعات الإرهابية.‏. وقال ‎"‎بصراحة، فإن لدى قطر سجلا مختلطا، ونحن نعلم أنهم قدموا الدعم المالي لجماعة الإخوان الإرهابية ‏وحركة حماس وعناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان.. والمشكلة أنه لا يمكنهم أن يسيروا في الطريقين معا".

وأضاف بانيتا قائلا "إذا كنت في تلك المنطقة فإنه ‏سيكون لديك بعض الأعداء المشتركين، أحدهم هو الإرهاب والآخر هو إيران، وبصراحة لا يمكنك أن تلعب على الطرفين".‏

يذكر أن بانيتا ليس أول وزير دفاع أمريكي سابق ينتقد دعم قطر للإرهاب، حيث انتقدها أيضا وزير الدفاع ‏الأمريكي السابق روبرت جيتس لتوفيرها ملاذا آمنا لجماعة الإخوان.