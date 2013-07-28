الحلقة (18) من "حكاية حياة": غادة عبدالرازق تكشف العلاقة بين "هشام" و"ولاء"

كتب : فاطمة النشابي منذ 31 دقيقة

يتعهد "يوسف" لـ"حياة" في بداية أحدث الحلقة (18) من مسلسل "حكاية حياة"، بالبحث عن هشام والعمل على عودته مجددًا.

ينقذ يحيى حياة من محاولة الاعتداء عليها من أحد رجال يوسف، على إثرها تنشب مشاجرة بين يحيى وندى بسبب اقترابه ومساعدته لحياة.

تساوم حياة شقيقها يوسف، لعودة هشام، حيث تؤكد له على عودة ابنه "علي" وإعطائه الفيديو الذي يثبت خيانة إيناس له، في مقابل عودة هشام لمنزله، تقوم حياة بإعطاء إكرام أموالها.

تنتهي أحداث الحلقة بكشف حياة لحقيقة العلاقة بين دكتور هشام وبين الممرضة ولاء.