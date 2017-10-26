وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني
06:35 م الخميس 26 أكتوبر 2017
وزير الداخلية التونسي لطفي براهم
تونس - (أ ش أ)
بحث وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني، وذلك خلال اجتماعين منفصلين مع السفيرة البريطانية لدى تونس لويز دي سوزا، والمنسق المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس دياجو زوريلا.
وتناول وزير الداخلية التونسي - خلال اللقاء الأول الذي جمعه بسفيرة بريطانيا - فرص التعاون التونسي البريطاني في المجالات الأمنية وسبل دعمها.
كما بحث براهم - خلال اللقاء الثاني بمقر الوزارة مع المنسق المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس - سبل تطوير التعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس لاسيما في إطار مشروع إصلاح القطاع الأمني.
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