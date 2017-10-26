رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا

مدريد - (د ب أ):

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، اليوم الخميس، إنه "من السابق لأوانه" ألاستنتاج بأن الأزمة الراهنة في كتالونيا من شأنها أن تتسبب في مخاطر مالية، بعد أن نقل اثنان من أكبر البنوك في المنطقة مقراتهما الرئيسية من كتالونيا إلى مناطق أخرى من إسبانيا في الأسابيع الأخيرة.

وقال دراجي: "إن ما يحدث يمثل أهمية كبيرة. علينا أن نرى ما سيحدث. نحن نتابع ذلك باهتمام كبير".

يذكر أن هناك توترا بين اقليم كتالونيا،المتمتع بالحكم الذاتي، والحكومة الاتحادية الاسبانية بسبب استفتاء جرى في اول الشهر الجاري بشأن انفصال الإقليم عن البلاد.

وهددت الحكومة بفرض الحكم المباشر في حال تمسك رئيس الاقليم كارليس بوجديمون بنتائج الاستفتاء.