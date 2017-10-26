أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

Google+ Print
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت - أماني خيري

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن هناك مجهودات مثمرة للانتهاء من مشروعات الصرف بمحافظة الأقصر، فضلا عن الاستثمار في قطاع الصحة والذى بلغ مليار و360 مليون جنيه لتطوير المستشفيات بالمحافظة بالإضافة إلى مركز علاج فيروسى .

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، خلال زيارته النادي الاجتماعي بطيبة شمال محافظة الأقصر.

شاهد أيضا

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع الإضاءة الليلي بمعابد البر الغربي، سيسمح بزيادة نسب الإشغال السياحي مع زيارة هذه المعابد ليلا خاصة في فصل الصيف حيث تشتد الحرارة، كما أن افتتاح مقابر جديدة الآونة الأخيرة هو إضافة جيدة للسياحة.

 

وكان رئيس الوزراء، قد وصل الأقصر، مساء أمس الأربعاء، يرافقه 5 وزراء في إطار قيامهم بتفقد عدد من المشروعات الهامة بالمحافظة قبل افتتاحها بشكل رسمي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»