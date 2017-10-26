رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

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كتبت - أماني خيري

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن هناك مجهودات مثمرة للانتهاء من مشروعات الصرف بمحافظة الأقصر، فضلا عن الاستثمار في قطاع الصحة والذى بلغ مليار و360 مليون جنيه لتطوير المستشفيات بالمحافظة بالإضافة إلى مركز علاج فيروسى .

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، خلال زيارته النادي الاجتماعي بطيبة شمال محافظة الأقصر.

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ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع الإضاءة الليلي بمعابد البر الغربي، سيسمح بزيادة نسب الإشغال السياحي مع زيارة هذه المعابد ليلا خاصة في فصل الصيف حيث تشتد الحرارة، كما أن افتتاح مقابر جديدة الآونة الأخيرة هو إضافة جيدة للسياحة.

وكان رئيس الوزراء، قد وصل الأقصر، مساء أمس الأربعاء، يرافقه 5 وزراء في إطار قيامهم بتفقد عدد من المشروعات الهامة بالمحافظة قبل افتتاحها بشكل رسمي .