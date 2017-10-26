بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

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مازالت المعلومات غير واضحة بشأن مقتل رجل الأعمال المصري محمد عبد القوي، والذي تم العثور على جثته، بمنطقة غازي عثمان باشا في ظروف غامضة، وذلك بعد أسبوعين من إعلان ابنته اختفائه.

وحاولت التحرير التواصل مع وزارة القوى العاملة لمعرفة أية مستجدات بخصوص الواقعة -باعتبار عبد القوي أحد رجال الأعمال المصريين هناك- إلا أننا فوجئنا بعدم وجود مكتب للتمثيل العمالي بالعاصمة التركية "أنقرة"، وذلك حسب مصدر مسئول من الوزارة.

لا يوجد تواصل مع أنقرة

عدم وجود مكتب تمثيل عمالي بتركيا ليس له علاقة بالأمور السياسية بين القاهرة وأنقرة، بذلك أكد المصدر المسئول من وزارة القوى العاملة للتحرير -طالبًا عدم ذكر اسمه- مشيرًا إلى أن الأمر يرجع لخطة الوزارة منذ تولي محمد سعفان منصبه في مارس من العام الماضي، لتقليل الإنفاق المخصص لمكاتب التمثيل العمالية ومستشاري الوزارة العمالين بالخارج.

التحرير حاولت التواصل مع الوزير محمد سعفان لمعرفة الخطوات التي اتخذها بشان واقعة رجل الأعمال المصري بتركيا، إلا أنه لم يرد على هاتفه، فضلًا عن تواصلنا مع المتحدث باسم الوزارة الذي بدوره لم يرد أيضًا على هاتفه عند التواصل معه.

كما كشف المصدر أيضًا عن عدم وجود مكاتب تمثيل عمالي في السودان والجزائر إلى جانب تركيا، بالإضافة للعراق وليبيا واليمن، منوهًا بأن لبنان لايوجد بها مكتب تمثيل عمالي بعد قرار الوزارة، الذي ترك المستشار العمالي فقط وألغى مكتب التمثيل العمالي في بيروت.

الخارجية تتابع

في السياق ذاته كانت وزارة الخارجية أكدت على لسان مسئول لديها بتصريحات صحفية، أن القنصلية المصرية بتركيا تتواصل مع الجهات المعنية للكشف عن ملابسات الواقعة، وعن أية معلومات تتعلق بها.

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ولم تصدر وزارة الخارجية بيانًا رسميًا عن الواقعة حتى كتابة هذه السطور.

قصة الاختفاء

وبعد مرور 20 يومًا على اختفاء محمد عبد القوي، أعلنت ابنته بحساب منسوب لها على "فيسبوك" العثور عليه متوفيًا، وأنه عُثر بمنطقة غازي عثمان باشا، وتم نقله لمصلحة الطب الشرعي بمنطقة يني بوسنا.

وذكرت ابنة رجل الأعمال المتوفي، أنه كان من المقرر عودة والدها خلال 5 أيام من وصوله، وعندما انتظرته في المطار يوم 8 أكتوبر الجاري لم يصل، وأكدت شركة السياحة أنه لم يستقل الطائرة بالفعل، حسب ما ذكرته بحسابها على فيس بوك.



وحسب صفحة منسوبة لرجل الأعمال على فيس بوك محمد عبدالقوي سالم يوسف، فإنه خريج كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، ومسقط رأسه ببورسعيد، ويعمل بتجارة ملابس الأطفال، يسافر تركيا منذ 15 عامًا، وليس له أي انتماءات سياسية.

كما أوضحت الصفحة أن "عبد القوي" وصل تركيا يوم 4 أكتوبر الجاري في رحلة عمل وكان يقيم في فندق بمدينة أكسراي، وأظهر فيديو المراقبة أنه خرج من الفندق مع شخص "سوري" تعرف عليه منذ سنوات، واستقل معه سيارة واختفى منذ ذلك الوقت.