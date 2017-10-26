رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

التحرير

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على مدار اليوم وأمس، شهدت محافظة الأقصر، عاصمة السياحية العالمية، زيارة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رافقه خلالها 5 وزراء، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، حيث تفقد مقابر ومعابد الدير الغربي ومعبد حتشبسوت، وطالب بسرعة الانتهاء من مشرع إضاءة البر الغربي، بخلاف تفقده وحدت الإسكان الاجتماعي ومستشفى البياضية بالأقصر.

وتأتي هذه الزيارة، قبل أيام من انطلاق موسم السياحة بالأقصر، لتصبح بمثابة إشارة إلى توجه الدولة لدعم المحافظة، في ظل التوقعات بانتعاش السياحة، إلا أن هناك رسائل موجعة تلقتها التحرير من قبل العاملين بقطاع السياحة بالأقصر، ولم يتمكنوا من إيصالها إلى رئيس الوزراء، حسب روايتهم.

محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بمحافظة الأقصر، قال إن زيارة رئيس الوزراء الحالية في مجملها تعد حدثا إيجابيا لدعم الأقصر، بخلاف مرافقة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار لرئيس الوزراء، لبث رسالة أمان وتأمين الأقصر للسائحين الوافدين، والزيارة ستنعكس على القطاع، في ظل التوقعات السائدة بتعافي قطاع السياحة خلال الموسم الشتوي الذي يبدأ نوفمبر القادم، متوقعًا أن يكون الموسم المقبل الأفضل من حيث عدد الزائرين منذ عام 2010، قبل ثورة الـ25 من يناير.

وحسب هيئة الاستعلامات، فإن عودة الرحلات إلى الأقصر تتحسن بصورة كبيرة، وكان عام 2016 هو الأفضل للسياحة في الأقصر منذ العام 2010، حيث بدأت الأقصر تشهد انتعاشة قوية منذ شهر مايو 2016 أدت إلى ارتفاع نسب الإشغال بالمدينة إلى أكثر من 35% وهى نسبة لم تصل إليها منذ نهاية العام 2010 ووصلت نسب الإشغال فى المراكب العائمة خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة إلى 90%.

11 رحلة طيران شارتر للأقصر في الأسبوع

وما عزز من تفاؤل عضو لجنة التسويق السياحي بمحافظة الأقصر بتحسن حركة السياحة، وجود حجز لـ11 طائرة شارتر قادمة للأقصر، مع حلول الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن كان أقصى رقم للطائرات الشارتر خلال السنوات ما بعد 2010 لا يتعدى الـ4 أو الـ5 رحلات للأقصر في الأسبوع الواحد.

وبالرغم من التطلعات الإيجابية لتحقيق الأقصر أرقام جيدة في الإقبال السياحي هذا العام، باعتبارها عاصمة سياحية عالمية، كما أنها حصدت لقب عاصمة الثقافة العربية عن العام الماضي، إلا أن محمد عثمان، أكد أن المحافظة لا تزال تعاني أزمات تحتاج إلى تدخل عاجل أبرزها إنارة طريق البر الغربي، لافتا إلى أن مشروع الإنارة للبر الغربي انتهى تنفيذه منذ عامين، وفي حقبة وزير الآثار الماضي الدكتور ممدوح الدماطي، ولكنه لم تتم إنارة لمبة واحدة به حتى الآن، على حد قوله، بالرغم من أهميته الشديد لكونه يضم "معبد باب الملوك – معبد حتشبسوت – معبد رامسيوم - رمسيس- معبد هابو".

620 مليون جنيه لإنارة البر الغربي

عثمان تساءل عن الأسباب التي تجعل الدولة تؤجل إنار طريق بهذه الأهمية بعدما أنفقت عليه قرابة 620 مليون جنيه، قائلًا: ”هو إحنا دولة غنية قوي كده علشان نصرف 620 مليون جنيه ونسيبهم سنتين كده من غير شغل ولا مشغلة".

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وجاءت تصريحات رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بأن النظام الجديد للتأمين والإضاءة بالبر الغربي إضافة كبيرة للأقصر، وسيسمح بتواجد السياح فى المساء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن افتتاح عدد من المقابر المتميزة بالمنطقة سيساهم أيضًا فى زيادة أعداد السياح، وهو ما عقب عليه عثمان قائلاً: "هو إحنا من سنتين بنشوف طريقة لتأمين الطريق".

السفر لتركيا أرخص من الأقصر

ولم تغب الشكوى من قطاعي الطيران والسكة الحديد عن عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، حيث أشار إلى الأسعار الباهظة لتذاكر الطيران للذهاب والعودة من القاهرة إلى الأقصر والتي تبلغ 4500 جنيه، وقال "الواحد بدل ما يروح من القاهرة للأقصر بـ4500 جنيه.. يروح تركيا أحسن وأرخص"، موضحًا أن سعر التذكرة للدرجة الأولى بقيمة تتراوح ما بين 5500 إلى 6000 جنيه، بينما لا توجد درجات لرجال الأعمال للسفر من القاهرة للأقصر.

أما فيما يخص مرفق السكة الحديد، فتحدث عثمان بدون حرج، واصفًا القطارات التي تنقل الركاب والسائحين إلى الأقصر بأنها "مليانه زبالة ولاتليق بأن يركبها آدميون"، مستنكرًا أن يصل حال قطارات كانت تنقل 40% من السياحة الوافدة إلى مصر للأقصر لتكون بهذا السوء، وليس أمام الأجناب لزيارة الأقصر سوى تذكرة طيران مرتفعة أو سكك حديد متهالكة "بحد وصفه".

مالوش لازمة الكلام

"رئيس الوزراء جه الأقصر ومكلفش خاطره إنه يقابل الناس اللي مطحونة من 6 سنين" هكذا علق ثروت عجمي مستشار الغرف السياحية لجنوب الصعيد، وأضاف قائلا: "رئيس الوزراء أتى إلى عاصمة السياحة دون الاهتمام بالسياحة، حيث إن الزيارة كانت لتفقد طريق الكباش وافتتاح مستشفى، "على حد قوله".

وعن المشاكل التي يعاني منها أهالي الأقصر وتحديدًا قطاع السياحة، قال مستشار الغرف السياحية بالصعيد، إن الكلام أصبح دون قيمة، ولن يفيد على الإطلاق، إذا كان رئيس الوزراء لا يهتم بالسياحة في الأقصر، فمن سيهتم؟

75 % من أهالي الأقصر يعيشون على السياحة

وأكد عجمي أن الأقصر تتنفس وتعيش على السياحة، والتي أهملها رئس الوزراء، مشيرًا إلى أن 50% من أهالي الأقصر يعيشون على السياحة بصورة مباشرة، ومابين 20 و25% يعملون بالسياحة بشكل غير مباشر، فكل هؤلاء يبحثون عن لقمة عيش، ومع ذلك فلم يعِر رئيس الوزراء أي اهتمام للأمر، مختتمًا حديثه لـ"التحرير": "وانشر الكلام ده على لساني أنا مش خايف".

وتعوّل مصر على معدلات السياحة بشكل عام خلال العام الجاري لتوفيرعملة صعبة وجلب عدد أكبر من السائحين، حيث شهدت مصر أكبر زيارة لأعداد من السائحين لمصر بـ14.7 مليون سائح وحققوا لمصر 12.5 مليار دولار، وعام 2016 يعتبر أسوأ اعوام السياحة على مصر، حيث زار مصر 5 ملايين سائح بعائد 4 مليارات دولار، وبنهاية العام الجاري سنصل إلى نسبة تتراوح ما بين 8 و9 ملايين سائح بعائد 7 مليارات دولار، وهو أعلى رقم منذ 2010 حتى الآن.