الحلقة (18) من "آسيا": "فارس" يحبس "شاهندة".. ومنى زكي تصنع تماثيل مزيفة

كتب : ندى سامي منذ 28 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "آسيا"، قيام مني زكي بتقليد التماثيل الفرعونية، ونحت أربعة تماثيل مماثلة وعرضهم على فارس الذي لم يستطع أن يفرق بينهم، ويعرف أين التماثيل المقلدة، وطلبت منه أن يحضر فلاديمير لكي تعرض عليه التماثيل، ولم يستطع فلاديمير أن يعرف التماثيل المزيفة، وأخبرته أنها ستحصل على نسبة كبيرة عند بيع تلك التماثيل.

وقررت "آسيا" أن تقدم عرض على مسرح "شيطانة" هي ويوسف ابن ظاظا مدرب الرقص، واختارت أن تكون فقرتها في وقت فقرة شاهندة، ما أدى إلى غضب شاهندة ومشاجرتها مع فارس لأنه يفعل لآسيا كل ما تريد، ما جعل فارس يغضب منها ويأمر بحر أن يحبسها بمفردها ولا تقدم عرضها على المسرح.

ازدادت الشكوك حول راجي بعد اكتشاف ضابط المباحث أنه يخفي معلومات عن آسيا، بينما انشغل ضابط المباحث في قضية اختفاء آسيا، وقرر مراقبة الشيخ عبادة الذي يعمل مع فارس في تهريب الآثار، حتى يقبض عليه أثناء بيعه للآثار.

يذكر أن مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير، وتأليف عباس أبوالحسن، وبطولة منى زكي، وهاني عادل، وباسم سمرة، وسيد رجب، وسلوى محمد.