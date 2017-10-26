أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

06:18 م الخميس 26 أكتوبر 2017

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار، بدء وزارة الأثآر في تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة، والتي تنبثق من الخطة المتكاملة للدولة لإحياء هذا المسار المقدس، الذي تم إقراره مؤخرا من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مشيرًا إلى ان خطة الوزارة تسير بالتوازى والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الهيئات المعينة و المحافظين.

وقال عبد اللطيف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه تم إعداد مشروع ترميم شامل لكنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط بمحافظة المنيا لإعادتها لرونقها وبهائيها وحالتها الأثرية الأصلية للتتناسب وتتواكب مع المستجدات المطروحة محليا وعالميا لإعادة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف أنه التقى مع اللواء عصام بدوي محافظ المنيا واطلعه خطة وزارة الأثآر الموضوعة لعملية التطوير والترميم للكنيسة الأثرية ، التي تقع علي بعد 2كم جنوب معدية بنى خالد، وتعد من أهم مزارات العائلة المقدسة في بعد كنيسة أبي سرجة والدير المحرق، مشيرا الى انها تقع الكنيسة في الجانب الغربي من قرية جبل الطير، وهي منحوتة فى الصخر.

وتابع أن الدير ينظم احتفالا كبيرا كل عام بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لهذا المكان ويحرص على حضوره الآلاف من المسلمين والمسيحيين.
وأوضح أن الكنيسة القبطية تبوأت مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية لارتباطها برحلة العائلة المقدسة فى مصر، حيث لم تستقر فيها العائلة المقدسة فى مكان واحد ولكنها تنقلت بين جنابتها من ساحل سيناء الى دلتا النيل حتى وصلت إلى وسط الصعيد.

وأكد أن الرحلة المقدسة تعد من التراث المصري المتفرد والذي يعكس تراثا لاماديا مرتبطا بالشعب المصري توارثه جيل بعد جيل، ونجده مسجلا فى العديد من المصادر الدينية والتاريخية من بينها الكتاب المقدس والمخطوطات النادرة التي تحتفظ بها الأديرة والكنائس القبطية.

 

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الآثار يتفقد أعمال التطوير في عدد من المواقع الأثرية بالأقصر

    أخبار

  • وزير الآثار يبحث مع سفير إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

    أخبار

  • وزير الآثار: احتفالية عالمية بالذكرى الـ200 لاكتشاف معبد أبوسمبل الشهر

    أخبار

  • وزير السياحة: لن يضار أي شخص من العاملين بمنطقة الأهرامات بعد تطويرها

    أخبار

إعلان

c7f6de5a13.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة