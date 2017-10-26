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الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

06:19 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

أفاد الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، بمقتل العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بينهم قيادي بارز، بغارات لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة (123 كم شمال غرب صنعاء).

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع للمليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) في منطقة المزرق، بمديرية حرض الحدودية.

واضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل العشرات من المليشيا الانقلابية، بينهم القيادي الميداني ابراهيم عبدالله المؤيد، الذي كان متوجها الى جبهة علب، في صعدة، والذي يمثل أبرز قياداتها.

الجدير بالذكر أن والد القيادي الحوثي الذي قتل بالغارات الجوية، هو عبدالله المؤيد، والذي عينته المليشيا نائبا لوزير الخدمة المدنية.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تشن قوات التحالف العربي، بقيادة ضربات جوية ضد مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم، بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية البلاد، إلا أن بعض الغارات تسببت بمقتل واصابة أعداد كبيرة من المدنيين.

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