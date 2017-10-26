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رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

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مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

06:15 م الخميس 26 أكتوبر 2017

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

رئيس إقليم كتالونيا

مدريد - (أ ش أ)

قال رئيس إقليم (كتالونيا) الإسباني كارليس بويجديمونت اليوم الخميس إنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ذكرت النبأ "إيه بي سي نيوز" الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان من المتوقع أن يعلن بويجديمونت خلال كلمة له اليوم حل البرلمان الإقليمي وإجراء انتخابات مبكرة في شهر ديسمبر القادم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد أعلن - مؤخرا - أن تطبيق المادة 155 من الدستور الخاصة بالحكم الذاتي في كتالونيا يعد الرد الوحيد الممكن من أجل استعادة شرعية الإقليم، التي تم المساس بها من خلال خطوة رئيس الإقليم كارليس بويجديمونت تجاه الاستقلال.

وأعرب راخوي عن أمله في اتخاذ إجراءات محددة من بينها إقالة حكومة بويجديمونت وتقليص سلطات البرلمان الكتالوني لفترة قصيرة، مشيرا إلى أنه يجب أن ينتهي هذا الأمر عن طريق إجراء انتخابات إقليمية في أسرع وقت ممكن ولكن بمجرد استعادة القانون والنظام.

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