تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج

موسكو - (أ ش أ)

تحطمت مروحية مدنية روسية على متنها 8 أشخاص اليوم الأربعاء، قبالة أرخبيل سفالبارد القطبي الشمالي التابع للنرويج.

وقال خفر السواحل النرويجي -حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية - إن مروحية مدنية روسية على متنها 8 أشخاص تحطمت في البحر، اليوم الأربعاء، قبالة أرخبيل سفالبارد القطبي الشمالي التابع للنرويج.

وأشارت هيئة الإنقاذ في شمال النرويج إلى " أن المروحية من طراز ميل مي -8 كانت في طريقها من بارينتسبرج، ثاني أكبر مستوطنة في سفالبارد، إلى مستوطنة روسية معروفة باسم "بيرميدن".

وذكرت هيئة الإنقاذ أنها تنسق وتنظم عمليات الإغاثة التي انطلقت بعد اختفاء المروحية الروسية من على الرادار إلى مكان سقوط الطائرة في المياه على بعد نحو 3 كيلومترات من ساحل سفالبارد، مؤكدة أنها ستعلن المزيد من التفاصيل حال توافرها..مشيرة إلى أن المروحية كان على متنها 3 ركاب و5 أفراد طاقم المروحية.

وذكرت وكالة "سبوتنك" إن الهيئات والمسؤولين الروس لم يعلقوا بعد على الحادث.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم هيئة الإنقاذ في شمال النرويج، تور هونجست، إن قاربين ومروحية اتجهوا إلى مكان الحادث.