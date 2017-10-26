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"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران

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مصراوي Masrawy

"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران

06:08 م الخميس 26 أكتوبر 2017

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - )أ ش أ(

مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون حول فرض عقوبات جديدة تتعلق بالبرنامج الصاروخي النووي الإيراني.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مجلس النواب الأمريكى قد أقر - أمس - عقوبات جديدة على حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران فى إطار جهود لتبنى موقف صارم من طهران دون اتخاذ خطوات مباشرة تقوض اتفاقا نوويا دوليا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد قد صرح في 13 أكتوبر الجاري بأنه لن يشهد بالتزام إيران بالاتفاق الدولى بشأن برنامجها النووى، وهدد بأنه قد يلغى الاتفاق فى نهاية المطاف.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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