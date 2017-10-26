غادة والي تبحث مع منظمة "فيس البلجيكية" التعاون في مجال رعاية الأطفال

القاهرة- (أ ش أ):

ألتقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمبنى الوزارة السيدة فلافيا شو جاكسون رئيسة منظمة فيس البلجيكية، و كلا من علا فراج مديرة المنظمة و كاتي شو جاكسون متطوعة بالمنظمة.

ووفقا لبيان وزارة التضامن اليوم فقد تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال حماية ورعاية الأطفال في احتياج حيث يتم الإعداد لبروتوكول تعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال رفع القدرات والمهارات و يتضمن قيام "فيس" بتدريب الكوادر في الجمعيات ودور رعاية الأطفال "الضعيفة" للارتقاء بالمستوى الفني والتقني للعاملين بها بهدف تقديم خدمة ورعاية أفضل و بحث إمكانية دعم المنظمة للوزارة لإنشاء وحدة للأسر البديلة و إعداد تصور وخطة تنفيذية لزيادة التوعية بأهمية الأسر البديلة.

كما ناقش اللقاء، سبل التعاون بين الوزارة و المنظمة في إطار تنفيذ برنامج التقييم من أجل التدريب حيث سيتم تقييم دور التربية بالجيزة من حيث الهيكل التنظيمي والبرامج المقدمة للأبناء بها بهدف تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بها وتقديم برامج خاصة تناسب احتياجات الأطفال في ضوء تنفيذ الوزارة البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى.

وقد تم التأكيد على أهمية العمل على إنشاء بيوت أو دور آمنة للأطفال في احتياج و تم الاتفاق على تقديم المنظمة لمقترح متكامل ومفصل للوزارة عن دور آمنه للأطفال. كما تم مناقشة اقتراح بإطلاق برنامج لاكتشاف المواهب الكروية تشجيعا للأبناء ودمجا لهم في المجتمع.

يشار إلى إن زيارة رئيسة منظمة فيس البلجيكية إلى مصر ولقائها بوزيرة التضامن جاء عقب افتتاح غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبيت العبور للبنين بعد تطويره وذلك يوم السبت الماضي وهي دار مسندة للمنظمة من الوزارة لتطويرها ودعم البرامج والخدمات بها، حيث تحتضن أطفال بلا مأوى وتوفر لهم المكان الآمن والتعليم الجيد والمتابعة والرقابة فضلا عن الأنشطة الرياضية والفنية تمهيدا لدمجهم بالمجتمع وحتى يكونوا مواطنين صالحين لأنفسهم ولوطنهم.