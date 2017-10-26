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مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

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مصراوي Masrawy

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

05:37 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق

بيروت - (د ب أ):

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الخميس أن تبسيط اجراءات تسجيل الولادات السورية الحديثة في لبنان، يساهم في تنظيم وجود النازحين وتسهيل عودتهم حين تتوفر الظروف الملائمة.

وأشار المشنوق- خلال لقائه ممثلة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السفيرة ميراي جيرار الى "أن جهودا تبذل على صعيد اللجنة الوزارية المعنية بموضوع النازحين ن لتوحيد الآراء ووضع رؤى مشتركة تتناول الأطر الأساسية للتعاطي مع هذا الملف الشائك"، بحسب مصدر عسكري.

وأضاف المصدر أن جيرار شكرت الوزير المشنوق "على جهوده في تبسيط الاجراءات وتسهيلها لتسجيل الولادات السورية الحديثة، فضلا عن مجالات أخرى، مثنية على تعاون دوائر وأجهزة وزارة الداخلية وخصوصا المديرية العامة للأمن العام".

وردا على سؤال حول المشاكل التي تنتج عن وجود النازحين في لبنان على المستوى الحياتي، قالت جيرار "الكل يواجه صعوبات في ملف النازحين، إن كان على المستوى اللبناني او على مستوى النازحين انفسهم، او في بلدان اخرى مثل الاردن".

وأضافت" يجب تأمين الدعم اللازم للمجتمعات المحلية التي تمر بظروف صعبة نتيجة هذا النزوح ".

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليون ونصف المليون نازح.

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