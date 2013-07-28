أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (18) من "تحت الأرض": الجهاز الأمني السري تطلب من "علي" قتل "كرارة"

Google+ Print
الحلقة (18) من "تحت الأرض": الجهاز الأمني السري تطلب من "علي" قتل "كرارة" الحلقة (18) من "تحت الأرض": الجهاز الأمني السري تطلب من "علي" قتل "كرارة"

كتب : الوطن منذ 24 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (18) من مسلسل "تحت الأرض"، طلب رئيس الجهاز الأمني السري الجديد، بعد مقتل "أبو العزم"، الذي يجسد شخصيته طارق النهري، على يد جمال الجبالي، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة.

منى زوجة "علي"، الذي يجسد شخصيته ياسر المصري، تطلب من أبيها أن يطلقها منه، بعد معرفته أن رامي ليس ابنه.

وشهدت أحداث الحلقة طلب "ليلى" التي تجسد شخصيتها أمل بوشوشة، من أشرف المحامي أن يترك قضية صديقتها روبا، التي تجسد شخصيتها رشا مهدي، بعد أن ساءت العلاقة بينهما.

جدير بالذكر، أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة