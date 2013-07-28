الحلقة (18) من "تحت الأرض": الجهاز الأمني السري تطلب من "علي" قتل "كرارة"

كتب : الوطن منذ 24 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (18) من مسلسل "تحت الأرض"، طلب رئيس الجهاز الأمني السري الجديد، بعد مقتل "أبو العزم"، الذي يجسد شخصيته طارق النهري، على يد جمال الجبالي، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة.

منى زوجة "علي"، الذي يجسد شخصيته ياسر المصري، تطلب من أبيها أن يطلقها منه، بعد معرفته أن رامي ليس ابنه.

وشهدت أحداث الحلقة طلب "ليلى" التي تجسد شخصيتها أمل بوشوشة، من أشرف المحامي أن يترك قضية صديقتها روبا، التي تجسد شخصيتها رشا مهدي، بعد أن ساءت العلاقة بينهما.

جدير بالذكر، أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.